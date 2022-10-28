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Расписание пригородного поезда Свияжск — Казань изменится 4 ноября

04:22, 28.10.2022
Расписание пригородного поезда Свияжск — Казань изменится 4 ноября
Фото: kzn.ru

Расписание пригородного поезда Свияжск — Казань изменится на один день — 4 ноября. Это связано с назначением дополнительного состава дальнего следования, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Электричка со станции Свияжск отправится на 5 минут раньше, чем было запланировано — в 12:26. Прибытие на станцию Казань ожидается в 13:43.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане с 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань вводится остановка на станции Вурнары в Чувашии. В связи с этим изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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