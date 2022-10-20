В Татарстане изменят порядок курсирования поездов из-за изменений в маршруте поезда Казань — Нижний Новгород

Фото: wikimedia.org/Дмитрий Новосельцев

В Татарстане с 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань вводится остановка на станции Вурнары в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

В связи с этим изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов:

№ 6323 сообщением Казань — Паратск отправится со станции Казань в 15.10, прибытие на станцию Паратск в 16.23;

№ 6003 сообщением Казань — Свияжск отправится со станции Казань в 11.22, прибытие на станцию Свияжск в 12.39;

№ 6193 сообщением Канаш — Шумерля отправится со станции Канаш в 17.43, прибытие на станцию Шумерля в 19.13;

№ 6475 сообщением Арск — Паратск будет следовать в сообщении Арск — Свяжск до станции Зеленый Дол согласно действующему расписанию, прибытие в Свияжск в 15.56;

№ 6478 сообщением Паратск — Бирюли будет следовать в сообщении Свияжск — Бирюли отправлением со станции Свияжск в 16.18, прибытие на станцию Бирюли в 18.12.

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Татьяна Леухина