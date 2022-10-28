Карету Екатерины II на улице Баумана в Казани отправили на реставрацию
Карету Екатерины II временно убрали с улицы Баумана в Казани — сейчас она находится на реставрации, сообщили в мэрии города.
Реставрацию приурочили к 255-летию с момента, когда императрица подарила Казани свою карету. В честь этого бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить ее художественное оформление.
Увидеть отреставрированную карету Екатерины II на центральной улице столицы Татарстана можно будет через 2 недели.
В октябре стало известно, что работы по реставрации казанской мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе планируется завершить в первой половине 2023 года. После завершения работ в мечети возродят антураж 1802 года. Ей вернут исторический облик.
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