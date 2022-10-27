В казанском метро восстановили работу турникетов и терминалов

В метро Казани временно не проходила оплата проезда банковскими картами в связи с техническим сбоем с подачей интернета, сейчас работа турникетов и терминалов восстановлена, сообщили в МУП «Метроэлетротранс».



Жетоны можно купить через кассу, оплата по транспортным и банковским картам производится через валидаторы.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Казани приостанавливали движение троллейбуса №1 из-за замыкания контактной сети на улице Фатыха Амирхана. Из-за инцидента загорелось изолирующее резиновое покрытие надземного перехода.



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Маргарита Головатенко