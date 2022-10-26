В Казани восстановили движение троллейбуса №1 — его приостанавливали из-за замыкания
В Казани восстановили движение троллейбуса №1 — его приостанавливали из-за замыкания контактной сети на улице Фатыха Амирхана, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Из-за инцидента загорелось изолирующее резиновое покрытие надземного перехода. Пострадавших в инциденте нет.
Сегодня в Казани на Сибирском тракте из-за ДТП образовалась большая пробка. Она растянулась на 1 км.
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