Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.



«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».



«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Татьяна Демина