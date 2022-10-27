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Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

17:18, 27.10.2022
Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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