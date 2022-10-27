Татарстанцы в этом году получили более 700 тысяч рублей за сдачу оружия

Жители Татарстана в этом году получили единовременное денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия, патронов, боевых припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, хранящихся без разрешения или найденных на территории республики.



Общая сумма вознаграждения превысила 700 тысяч рублей, выплаты получили более 400 жителей Татарстана, сообщает региональный Госкомитет по биоресурсам.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в Пестречинском районе Татарстана у 67-летнего местного жителя обнаружили и изъяли боеприпасы: 3,3 кг пороха, 3 охотничьих патрона и 1 винтовочный патрон. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Как напомнили в МВД, добровольная сдача запрещенных к свободному обороту предметов освобождает от уголовной ответственности.



За сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения полагается материальное вознаграждение. Например, за нарезное огнестрельное оружие выплата составляет 3 тысячи рублей, за взрывчатые вещества — 2 тысячи и т.д.

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Маргарита Головатенко