У жителя Пестречинского района Татарстана обнаружили боеприпасы
В Пестречинском районе Татарстана у 67-летнего местного жителя обнаружили и изъяли боеприпасы: 3,3 кг пороха, 3 охотничьих патрона и 1 винтовочный патрон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как напомнили в МВД, добровольная сдача запрещенных к свободному обороту предметов освобождает от уголовной ответственности.
Отмечается, что за сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения полагается материальное вознаграждение. Например, за нарезное огнестрельное оружие выплата составляет 3 тысячи рублей, взрывчатые вещества — 2 тысячи и т.д.
В марте в Татарстане полицейские изъяли у местного жителя наркотики и оружие. Их обнаружили в автомобиле 36-летнего казанца. Возбуждены уголовные дела.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым