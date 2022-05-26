У жителя Пестречинского района Татарстана обнаружили боеприпасы

В Пестречинском районе Татарстана у 67-летнего местного жителя обнаружили и изъяли боеприпасы: 3,3 кг пороха, 3 охотничьих патрона и 1 винтовочный патрон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как напомнили в МВД, добровольная сдача запрещенных к свободному обороту предметов освобождает от уголовной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что за сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения полагается материальное вознаграждение. Например, за нарезное огнестрельное оружие выплата составляет 3 тысячи рублей, взрывчатые вещества — 2 тысячи и т.д.



В марте в Татарстане полицейские изъяли у местного жителя наркотики и оружие. Их обнаружили в автомобиле 36-летнего казанца. Возбуждены уголовные дела.

Диана Жиленкова