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Власти Казани признали аварийными жилые помещения двух частных домов

09:35, 27.10.2022
Власти Казани признали аварийными жилые помещения двух частных домов
Фото: скриншот "Яндекс.Карты" (дом №8 по ул. Хади Атласи)

Исполком признал непригодными для проживания жилые помещения двух частных домов в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, согласно заключению городской межведомственной комиссии, жилые помещения дома №8 по ул. Хади Атласи и дома №23 по пер. Майский (жилой массив Первомайский) являются и аварийными и подлежат сносу.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Василия Лысачкина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале этого месяца городские власти признали аварийными и подлежащими сносу 9 домов.

Сносу подлежат:

  • дом №1а по ул. Хлебозаводской;
  • дом №14 по ул. Колымской;
  • дом №5 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №6 по ул. Самарской;
  • дом №14 по ул. Телецентра;
  • дом №12 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №5 по ул. Можайского;
  • дом №69 по ул. Гаванской;
  • дом №71 по ул. Гаванской.

Также в конце сентября две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалидов.

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Максим Кокунин
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