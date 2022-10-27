Власти Казани признали аварийными жилые помещения двух частных домов
Исполком признал непригодными для проживания жилые помещения двух частных домов в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Так, согласно заключению городской межведомственной комиссии, жилые помещения дома №8 по ул. Хади Атласи и дома №23 по пер. Майский (жилой массив Первомайский) являются и аварийными и подлежат сносу.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Василия Лысачкина.
Напомним, в начале этого месяца городские власти признали аварийными и подлежащими сносу 9 домов.
Сносу подлежат:
- дом №1а по ул. Хлебозаводской;
- дом №14 по ул. Колымской;
- дом №5 по ул. 40 лет Октября;
- дом №6 по ул. Самарской;
- дом №14 по ул. Телецентра;
- дом №12 по ул. 40 лет Октября;
- дом №5 по ул. Можайского;
- дом №69 по ул. Гаванской;
- дом №71 по ул. Гаванской.
Также в конце сентября две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалидов.
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