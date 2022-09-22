В Казани две квартиры признали непригодными для проживания инвалидов
В Казани две квартиры признали непригодными для проживания инвалидов, соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Непригодными для проживания инвалидов и их семей признали жилые помещения квартиры 86 дома №23 по ул. Закиева и квартиры 46 дома №2 по ул. Восход.
Контроль за исполнением постановления возложен на и. о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани заместителя Василия Лысачкина.
В мае власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу ряд многоквартирных домов в городе, в том числе жилые помещения нескольких квартир признали аварийными и непригодными для проживания инвалидов и их семей.
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