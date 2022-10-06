В Казани ряд домов признали аварийными и подлежащими сносу
В Казани девять домов признали аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Сносу подлежат:
- дом №1а по ул. Хлебозаводской;
- дом №14 по ул. Колымской;
- дом №5 по ул. 40 лет Октября;
- дом №6 по ул. Самарской;
- дом №14 по ул. Телецентра;
- дом №12 по ул. 40 лет Октября;
- дом №5 по ул. Можайского;
- дом №69 по ул. Гаванской;
- дом №71 по ул. Гаванской.
Собственникам необходимо обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления и вывезти строительный мусор.
В конце сентября две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалидов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым