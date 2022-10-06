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В Казани ряд домов признали аварийными и подлежащими сносу

10:18, 06.10.2022
В Казани ряд домов признали аварийными и подлежащими сносу
Фото: realnoevremya.ru / Лейсан Набиева

В Казани девять домов признали аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Сносу подлежат:

  • дом №1а по ул. Хлебозаводской;
  • дом №14 по ул. Колымской;
  • дом №5 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №6 по ул. Самарской;
  • дом №14 по ул. Телецентра;
  • дом №12 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №5 по ул. Можайского;
  • дом №69 по ул. Гаванской;
  • дом №71 по ул. Гаванской.
Фото: google.com/maps/скриншот (Хлебозаводская, 1а)

Собственникам необходимо обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления и вывезти строительный мусор.

В конце сентября две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалидов.

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Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

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