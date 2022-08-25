Проект планировки казанского «Экорайона» направили на утверждение

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани завершились общественные обсуждения проекта постановления городского исполкома «Об утверждении проекта планировки территории «Экорайон». По их итогам документ решено направить на утверждение.

Один из участков обсуждений предложил отклонить проект планировки, так как посчитал, что документ следует разработать после уточнения трасс линейных объектов (дорога от ул. Несмелого до трассы М-7 Волга) и реконструкции Горьковского шоссе. Однако власти пришли к выводу, что учитывать это предложение нецелесообразно — в проекте планировки «Экорайона» учтены материалы в части размещения трассы и коридора дороги от ул. Несмелова до М-7 . В перспективе проектом планировки территории линейного объекта при необходимости может быть уточнено место размещение дороги.

Посчитали целесообразным учесть идею о переносе места пересечения бульвара с улицей под номером 1 в другое место из-за существующего пересечения разворотной петли дороги.

Источник: Проект планировки территории «Экорайон»

— Учитывая, что принятые предложения не требуют значительной доработки, после представления откорректированных материалов, проект планировки территории «Экорайон» направить на утверждение, — говорится в заключении.

Напомним, «Экорайон» расположится в северо-западной части на въезде в Казань со стороны Зеленодольского направления. Новое жилищное строительство распределено по 15 кварталам, из них семь отведены под многоэтажки, остальные — под индивидуальное жилищное строительство.

В Казани концепцию будущего экорайона выбрали еще в 2018 году. Победителем международного конкурса стал международный консорциум, куда вошли небезызвестное на рынке недвижимости агентство Knight Frank и татарстанский «Архдесант». В состав жюри входил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Максим Платонов

Победители международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана будущего первого казанского экорайона предлагали разделить проектируемые 759 га на три зоны, которые соединяются между собой не только дорогами, но и так называемым «зеленым кольцом Гало», благоустроенным велосипедными и пешеходными дорожками, с водоемами и игровыми площадками. Еще одно немаловажное общественное пространство предполагалось в рамках создания парка «Долина», вокруг которого предусмотрено строительство индивидуальных домов с возможностью расширения по мере роста семьи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина