Выпуск легковых автомобилей в России в сентябре снизился впервые с мая

Производство легковых автомобилей в России в сентябре этого года снизилось впервые с мая — на 3,8%, до 23,8 тысяч единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Так, падение выпуска легковых автомобилей в сентябре год к году составило 77,4%.

В течение лета производство легковых машин в России росло после майского обвала до отметки в 3,7 тысячи машин. Как сообщал Росстат, в июне было выпущено 13,4 тысячи, в июле — 19,4 тысячи, в августе — 24,7 тысячи машин.

За январь — сентябрь 2022 года в стране произведено 349 тысяч автомобилей, что в 2,9 раза (на 65,9%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Грузовиков в сентябре было выпущено 11,7 тысячи (-33,8% г/г и +5,4% к августу).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в сентябре был на уровне 1,12 тысячи штук (-21,1% г/г и +10,6% к августу). По итогам 9 месяцев он снизился до 8,8 тысячи единиц (-12,2%).

Производство двигателей внутреннего сгорания составило 15,6 тысячи (-36,6% г/г и +9,7% к августу). С начала года оно сократилось на 24,5%, до 178 тысяч.

Кузовов за 9 месяцев произведено 24,8 тысячи (-16,9%). Абсолютного показателя их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит, но уточняет, что в годовом выражении он упал на 43,6%, а к августу — снизился на 6,6%.

Фото: wikipedia.org/Vyacheslav Bukharov

В сентябре совет директоров АвтоВАЗа утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta. Производство автомобилей запланировано на 2024—2025 годы.



В августе 2022 года в России продали 18 тысяч легковых и легких коммерческих моделей Lada, что на 75,2% больше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи автомобилей Lada всего двух семейств (Granta и NIVA) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин