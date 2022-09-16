АвтоВАЗ создаст новые модели Lada к 2024—2025 годам

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta. Производство автомобилей запланировано на 2024—2025 годы, сообщает Минпромторг РФ.



В августе 2022 года в России продали 18 тыяч легковых и легких коммерческих моделей LADA, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи автомобилей LADA всего двух семейств (Granta и NIVA) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.

Фото: wikipedia.org/Vyacheslav Bukharov

Продажи легковых автомобилей LADA Granta в августе 2022 года выросли на 77% относительно июля и на 131% превысили показатели августа 2021 года. Поддержать продажи помогла программа льготного автокредитования, подчеркивает ведомство.

В начале сентября сервис «Яндекс.Такси» запросил 50 тысяч автомобилей Lada Vesta у АвтоВАЗа.



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Илина Хакимова