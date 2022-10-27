Вода в некоторых районах Казани опять может окраситься в зеленый цвет

В Казани 31 октября в некоторых районах вода снова может окраситься в зеленый цвет. Мэрия города сообщила, что это связано с работами по определению мест утечки теплоносителя.

Обнаружить «зеленую воду» могут жители Московского, Кировского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. В этом случае жители могут обратиться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго».

В сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

Казанское МУП «Водоканал» планирует потратить 6,9 миллиона рублей на реконструкцию участка водопровода на ул. Зеленой, выяснило «Реальное время». К работам на объекте приступят после заключения договора. Завершить их необходимо в течение двух месяцев. Требуемая гарантия на выполненные работы — 5 лет.

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Илина Хакимова