Сегодня в Татарстане прогнозируется до +5 градусов

В четверг, 27 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный, южный ветер. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, дневные температуры составят от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +4 °С, в Набережных Челнах — от 0 до +3 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра республики, к концу месяца дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.



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Татьяна Демина