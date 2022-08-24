В Татарстане объемы автокредитования рухнули почти в два раза

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые семь месяцев 2022 года выдали автокредитов на общую сумму в 14,2 миллиарда рублей. Это на 42,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По объему выданных автокредитов Татарстан по итогам января — июля занял пятое место в рейтинге 30 регионов-лидеров. На первом месте оказалась Москва, где за семь месяцев выдали кредитов на покупку автомобилей на 42,9 миллиарда рублей, что на 48,7% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В топ-5 также вошли Московская область (29 млрд), Санкт-Петербург (24,8 млрд) и Краснодарский край (17 млрд).

Падение объемов автокредитования зафиксировано во всех 30 регионах-лидерах. Больше всего показатель упал в Свердловской области — на 52,4%. За первые семь месяцев 2020-го там выдали кредитов на покупку машин на общую сумму в 9,4 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в январе — июле 2022 года в России выдали автокредитов на сумму 375,1 млрд рублей. Это на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим по сравнению с январем — июлем «пандемийного» 2020 года показатель вырос на 2,9%.

По данным НБКИ, в июле в Татарстане средний размер автокредита составил 960 788 рублей. Это на 9,5% меньше, чем в предыдущем месяце — в июне он превышал 1 миллион.



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Татьяна Демина