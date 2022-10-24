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В Госдуме предложили новую категорию для освобождения от мобилизации

07:45, 24.10.2022
В Госдуме предложили новую категорию для освобождения от мобилизации
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна. Об этом пишет RT.

— В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, — отмечается в письме, направленном вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Фото: duma.gov.ru

Вчера призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что около 10 тысяч мобилизованных по России вернули домой по разным причинам.

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Татьяна Леухина
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