В Госдуму внесен законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от мобилизации

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты.

Уточняется, что изменения предлагается внести в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Кроме того, Матвеев внес в ГД еще один законопроект, который предлагает освободить от мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале недели депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.

— В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, — отмечается в письме, направленном вице-премьеру Андрею Белоусову.

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Максим Кокунин