Алексей Песошин: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с новым Генеральным консулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым. Встреча прошла в Доме правительства, сообщает пресс-служба президента республики.

Алексей Песошин отметил, что Туркменистан — стратегический партнер для Татарстана. Между регионами активно развиваются торгово-экономические и гуманитарные отношения. С туркменистанскими представителями взаимодействуют КАМАЗ, «Татнефть» и Казанский вертолетный завод.

Также на встрече обсуждались перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей в таких направлениях, как увеличение взаимных поставок продукции, нефтедобыча, транспортировка газа, фармацевтика и медицина, АПК и так далее.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в июле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с уже бывшим генконсулом Туркменистана Атадурды Байрамовым. Это была прощальная встреча, так как дипломат завершал свою работу в Казани в связи с назначением на должность посла Туркменистана в Японии.



Рустам Минниханов отметил, что татарстано-туркменские отношения активно развиваются. В Туркменистане в течение многих лет успешно работают ведущие татарстанские компании.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин