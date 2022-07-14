Рустам Минниханов: татарстано-туркменские отношения активно развиваются

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генконсулом Туркменистана в Казани Атадурды Байрамовым — дипломат завершает работу в столице Татарстана в связи с назначением на должность посла Туркменистана в Японии, сообщает пресс-служба президента республики.



Минниханов отметил, что татарстано-туркменские отношения активно развиваются. В Туркменистане в течение многих лет успешно работают ведущие татарстанские компании.

Президент республики отметил большой вклад Атадурды Байрамова в развитие отношений и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

В прошлом году объем товарооборота составил $77,5 млн. В 2020 году товарооборот между Туркменистаном и Россией составил $970,1 млн, а между Татарстаном и Туркменистаном — $107 млн.

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Маргарита Головатенко