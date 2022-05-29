В Татарстане проводят проверку после посадки теплохода на мель — пострадали 8 человек

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Центральное МСУТ СКР проводит проверку после посадки теплохода на мель на 1308 км реки Волга в Татарстане 29 мая. Теплоход «Метеор Восход-51» двигался по маршруту Казань — Остров Свияжск.



В результате сильного толчка пострадали восемь пассажиров — они получили телесные повреждения. Их осматривают медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в Центральном МСУТ СКР.

Проверку инцидента организовала и Татарская транспортная прокуратура. На место выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте, следователь Казанского СОТ ЦМСУТ СК России.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщил старший помощник Приволжского транспортного прокурора Роман Ламинский.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

На борту теплохода находились 30 человек, в том числе два ребенка. Погибших в происшествии нет. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человека и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.

Маргарита Головатенко