Предприниматель из Челнов предстанет перед судом по делу о неуплате налогов на 6,5 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

32-летний индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ) на 6,5 млн рублей, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.



Следствие считает, что обвиняемый в 2018-2019 годах представил в налоговую инспекцию декларацию с заведомо ложными сведениями об объемах доходов от предпринимательской деятельности, касающейся купли-продажи объектов недвижимости.

Предприниматель признал вину частично. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина погасил 500 тысяч рублей ущерба. На расчетные счета обвиняемого наложили арест.

Уголовное дело направили в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно о возбуждении в отношении руководства ООО «АЗЛ» уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». С 2016 по 2019 год представители руководства предприятия представили в налоговую инспекцию декларации, в которых указали фиктивные сведения по сделкам с 7 «техническими» контрагентами. В результате они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Причиненный ущерб превысил 56 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко