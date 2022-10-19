В отношении татарстанского «АЗЛ» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

В отношении руководства ООО «АЗЛ» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год представители руководства предприятия представили в налоговую инспекцию декларации, в которых, в частности, указали фиктивные сведения по сделкам с 7 «техническими» контрагентами. В результате они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Причиненный ущерб превысил 56 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФНС по Татарстану. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани против 36-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за неуплату налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ) — более чем на 5 миллионов рублей. Следствие считает, что с 1 января 2020-го по 15 июля 2021-го он уклонился от уплаты НДФЛ за 2020 год.



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Максим Кокунин