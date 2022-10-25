В Ульяновске арестовали студента, планировавшего напасть на школу

В Ульяновске сегодня задержали 17-летнего студента, которого обвинили в подготовке нападения на школу — против него возбудили дело по статьям о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30 пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ульяновской области.



Следствие сообщает — обвиняемый во время учебы в колледже публично высказывал одобрение террористических актов, а еще сообщил о желании совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этого он приобрел боеприпасы, а еще инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова», добыл план-схему помещений школы.

В отношении студента по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступную деятельность пресекли в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ, ЦПЭ УМВД России.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд судебных экспертиз.

7 октября Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года устроившего стрельбу в казанской гимназии №175. 14 октября Генпрокуратура России направила уголовное дело в Верховный суд Татарстана. Стрелок признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.



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Маргарита Головатенко