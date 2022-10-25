В Татарстане лось стал причиной смертельного ДТП

Фото: Госавтоинспекция МВД по Татарстану

На 14-м км автодороги Уланово — Каратун в Верхнеуслонском районе Татарстана лось стал причиной смертельного ДТП: 27-летний водитель автомобиля Lada наехал на него и съехал в кювет попутного направления, сообщили в ГИБДД по республике.



В результате происшествия погиб пассажир 1995 года рождения — он получил травмы, умер на месте. Водителя доставили в больницу.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость — особенно в местах, где установлены знаки, предупреждающие о появлении диких животных. Также следует учитывать погодные условия и состояние проезжей части, напомнили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Татарстану

Еще в августе этого года сообщалось, что в Татарстане участились случаи наездов на диких животных. Также в октябре прокуратура подала в суд на РЖД из-за сбитого лося.

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Маргарита Головатенко