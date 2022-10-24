В Татарстане прокуратура подала в суд на РЖД из-за сбитого лося

Татарский транспортный прокурор обратился в суд на ОАО «РЖД» после гибели лося на железной дороге, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Установлено, что 4 августа 2022 года на перегоне от станции Корса — Шемордан Куйбышевской железной дороги лося сбил электропоезд, чем причинил ущерб дикой природе и государству.

Ущерб рассчитывается в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.02.2011 №948, — он составляет 80 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Исковое заявление о взыскании компенсации в счет возмещения ущерба направили в Мещанский районный суд Москвы. Рассмотрение искового заявления находится на контроле Татарской транспортной прокуратуры.

Похожий случай произошел 30 октября 2019 года на перегоне Биклянь — Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги. От столкновения с поездом «Нижнекамск — Ижевск» животное скончалось на месте. Прокуратура подала на РЖД в суд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко