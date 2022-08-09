В Татарстане участились случаи наездов на диких животных
В Высокогорском районе Татарстана на автодороге Казань-Малмыж водитель Hyundai сбил кабана. Животное от полученных травм скончалось, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
Животное от полученных травм скончалось. Автомобиль получил незначительные повреждения.
На прошлой неделе около населенного пункта Дмитриевка на автодороге Набережные Челны — Альметьевск неизвестный на LADA Largus сбил лося. Животное от полученных травм скончалось.
Госкомитет Татарстана по биоресурсам просит автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными.
В начале лета в Лаишевском районе Татарстана возле деревни Сингели задержали граждан за незаконный вылов водных биологических ресурсов. На место происшествия прибыли полицейские.
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