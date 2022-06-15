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Татарстан установил кадастровые границы с Башкирией и Чувашией

11:57, 15.06.2022
Татарстан установил кадастровые границы с Башкирией и Чувашией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан установил границы с Чувашией и Башкирией. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

Общая протяженность границы Татарстана — 3 400 км. Республика граничит с восьмью регионами. Протяженность границы между Татарстаном и Чувашией — 554 км. На границе расположены Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Буинский и Дрожжановский районы. Работы по определению границ велись с 2019 года.

Фото: tatarstan.ru

Аглиуллин отчитался о завершении работ об установлении границы между Татарстаном и Башкортостаном. Теперь ее уточненная протяженность составляет 498 километров. На границе расположены Актанышский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский и Бавлинский районы, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В ноябре прошлого года Татарстан и Кировская область проводили совещание по вопросам установления границы.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура БашкортостанТатарстан

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