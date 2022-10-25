Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла в топ-городов для отдыха на ноябрьские праздники

08:20, 25.10.2022
Казань вошла в топ-городов для отдыха на ноябрьские праздники
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики провели исследование и назвали самые востребованные направления для отдыха на грядущие ноябрьские праздники, об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно исследованию спроса на ж/д билеты с 3 по 6 ноября, 95% поездок запланировано за рубеж. И только оставшиеся 5% планируют отдыхать внутри страны.

Востребованными оказались поездки в Казань, отмечают аналитики. Но популярнее всего билеты с направлением Москва — Санкт-Петербург. Спрос отметили и на билеты в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов(архив)

В пресс-службе Туту.ру отметили, что спрос на ж/д билеты в южном направлении вырос в несколько раз. Эксперты связывают это с закрытием аэропортов на юге России.

Также стало известно, что средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону, за границу — 3 266 рублей.

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов РТ
Официальные партнеры