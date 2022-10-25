Казань вошла в топ-городов для отдыха на ноябрьские праздники

Аналитики провели исследование и назвали самые востребованные направления для отдыха на грядущие ноябрьские праздники, об этом сообщает «РИА Новости».



Согласно исследованию спроса на ж/д билеты с 3 по 6 ноября, 95% поездок запланировано за рубеж. И только оставшиеся 5% планируют отдыхать внутри страны.

Востребованными оказались поездки в Казань, отмечают аналитики. Но популярнее всего билеты с направлением Москва — Санкт-Петербург. Спрос отметили и на билеты в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов(архив)

В пресс-службе Туту.ру отметили, что спрос на ж/д билеты в южном направлении вырос в несколько раз. Эксперты связывают это с закрытием аэропортов на юге России.



Также стало известно, что средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону, за границу — 3 266 рублей.

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

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Илина Хакимова