Казань вошла в топ-10 направлений по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Рейтинг возглавляет Краснодарский край, на который приходится 70% заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем — Санкт-Петербург. Далее в топе идут республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань.

Также отмечается, что одними из самых востребованных туров стали речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь. Также популярны и железнодорожные туры — наибольший объем продаж пришелся на «Жемчужину Кавказа», «Серебряный маршрут», «Сказы Поволжья», а также комбинированные туры выходного дня в Калининград, Казань, Йошкар-Олу, Самару и Тольятти.

«Несмотря на то, что до конца программы еще почти два дня (купить туры и проживание в отелях с возвратом до 20 процентов стоимости можно до 23.59 10 сентября, — прим. ред.), основная ее часть пройдена. Туроператоры уже знают топ-10 направлений и могут говорить о среднем чеке», — отмечают в ассоциации.

Фото: Максим Платонов

О том, что столица Татарстана попала в рейтинг самых популярных направлений по программе туристического кешбэка, в конце августа сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова. Тогда, по ее словам, Казань занимала пятое место в данном рейтинге.



Он отметила, что за первые дни программой туристического кешбека воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Сам кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей.



Напомним, осенний этап программы туристического кешбэка стартовал в России 25 августа и продлится до 10 сентября включительно.

— Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн-карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей, — рассказала Догузова.

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Максим Кокунин