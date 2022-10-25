Каждый второй казанец выступил против запрета на использование WhatsApp

Каждый второй казанец выступил против запрета на использование WhatsApp на работе в служебных целях, об этом стало известно благодаря исследованию SuperJob, данные есть в распоряжении «Реального времени».

Ранее в Госдуме депутаты высказали намерение запретить использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях.



Практически каждый второй казанец (48%), пользующийся мессенджером в служебных целях, выступает против его запрета в отношении всех работающих. И всего 23% жителей считают эту меру приемлемой.

Фото: pixabay.com

Мужчины в два раза чаще чем женщины поддерживают инициативу запрета WhatsApp в рабочих целях — 31% против 14%. Вот чем они обосновывали свою позицию: «Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах»; «Однозначно запретить! В нашей организации WhatsApp используется для распространения тех указаний, которые руководству не хватает духа распространять обычными способами, и очевидно, что эти указания чаще всего не совсем законные»; «WhatsApp и Meta — фашисты!».



Несмотря на решение о том, будет инициатива исполнена или нет, лишь 3 из 10 респондентов не будут удалять рабочие контакты в WhatsApp. Но больше половины (53%) казанцев, активно использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.

Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, в рамках образовательного процесса в школах. Позже министерство уточнило, что оно не может регламентировать каналы общения, которые используют родители школьников. Учителям рекомендуется для работы государственная информационная система «Моя школа».



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Илина Хакимова