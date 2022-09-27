В Казани назначили новых руководителей отделов полиции «Дербышки» и «Юдино»

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

В Казани назначили новых руководителей отделов полиции «Дербышки» и «Юдино». Должность начальника отдела полиции «Юдино» занял подполковник полиции, выпускник Казанского юридического института МВД РФ Рушан Хузин. Должность отдела полиции «Дербышки» возглавил подполковник полиции Рамис Ибрагимов, ранее занимавший должность заместителя начальника (по оперативной работе) отдела полиции «Промышленный». Сегодня их представил личному составу отделов полковник полиции Надир Закиров.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

Рушан Хузин начал служебную деятельность с должности милиционера дежурного по ИВС Кайбицкого РОВД Татарстана. С 2014 по 2022 год занимал должность начальника отделения полиции по Кайбицкому району. Имеет медали МВД России за отличие в службе 1, 2 и 3 степени.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

Рамис Ибрагимов начал профессиональную деятельность в 2005 году с должности помощника участкового уполномоченного милиции отдела УУМ РУВД Приволжского района Казани. С 2005 по 2010 год служил в подразделении дознания, с июля 2011-го был назначен оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМ № 10 «Промышленный». До 2018 года он занимал должность начальника отдела уголовного розыска, до сентября 2022-го был заместителем начальника отдела полиции № 10 «Промышленный». Награжден медалями МВД России за отличие в службе 2 и 3 степени.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

Сегодня заместитель министра внутренних дел по республике генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил начальника отдела МВД России по Актанышскому району Татарстана. Им стал полковник полиции Радиф Багавиев.

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Маргарита Головатенко