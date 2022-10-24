В Чебоксарах задержали татарстанца, причастного к обману пенсионеров под видом помощи родным, попавшим в ДТП

В Чувашии задержали 19-летнего жителя Бугульмы, подозреваемого в обмане пенсионеров под видом помощи попавшим в ДТП родственникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В период с 18 по 19 октября в отделах полиции Чебоксар и Новочебоксарска зарегистрировали шесть сообщений о мошенничествах, совершенных в отношении пожилых граждан, под видом помощи попавшим в ДТП родственникам.

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской Республике

Четверо пенсионеров догадались, что их пытаются обмануть, и прервали общение с мошенниками. Но двое пожилых людей поверили в легенду аферистов и передали в общей сложности около 300 тысяч рублей подъехавшему за деньгами молодому человеку. 83-летняя жительница Чебоксар хотела помочь своему сыну, а 86-летняя женщина была уверена, что деньги передадут попавшей в аварию дочери.

Оперативники уголовного розыска МВД по Чувашии задержали курьера — 19-летнего татарстанца.

Похищенные у пенсионеров деньги он успел перечислить своим сообщникам, предложившим ему такую «подработку». Сейчас их личности устанавливаются. В отношении задержанного молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В октябре в Казани осудили 20-летнего уроженца Самары, который похищал у граждан деньги под предлогом спортивного инвестирования — заработка на ставках. Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).



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Татьяна Леухина