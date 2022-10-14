В Казани осудили парня из Самары, похищавшего деньги граждан под предлогом спортивных ставок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани осудили 20-летнего уроженца Самары, который похищал у граждан деньги под предлогом спортивного инвестирования — заработка на ставках. Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что фигурант размещал в интернете объявления о спортивном инвестировании с сентября 2021 года по январь 2022-го. Однако фактически никакой деятельности мошенник не вел — он просто присваивал себе полученные от «клиентов» деньги и переставал выходить на связь.

В общей сложности потерпевшими стали 33 человека из разных регионов России, им причинили ущерб на 240 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый полностью признал, похищенное вернул. С учетом этого суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Пенсионер из Самарской области перевел мошенникам 10,3 млн рублей — ради этого он по указанию аферистов приезжал в Альметьевск. Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Звонивший напугал пенсионера, сообщив, что сбережения пытается обналичить неизвестный.

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Маргарита Головатенко