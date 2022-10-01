В Казани из-за ремонта моста на улице Назарбаева образуются большие пробки

Фото: кадр видео / ТНВ

В Казани на улицах Хади Такташ, Марселя Салимжанова и Татарстан до перекрестка с Марджани каждое утро образуется большая пробка — это родители вместе с детьми добираются до школ. По словам жителей, сложности возникают из-за ремонта моста на улице Назарбаева — казанцам особенно сложно добираться с улиц Павлюхина, Салимжанова, Островского, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В 2019 году мост на улице Назарбаева признали частично аварийным. В этом году начали ремонт и нашли трещину в несущей опоре. Движение полностью перекрыли в ночь на 28 сентября. Теперь водителям приходится объезжать озеро Нижний Кабан по вышеназванным улицам. Маршрут общественного транспорта тоже изменили.

Для регулировки улиц Марселя Салимжанова и Хади Такташ установили дополнительный светофор. Он позволяет выехать на улицу Татарстан без маневров. Других мер для разгрузки потоков власти пока принять не могут.

После реконструкции мост приобретет совершенно новую форму, а его грузоподъемность повысят с 15 до 25 тонн. Здесь сделают восьмиполосное движение и добавят велосипедную дорожку. Работы планируют завершить в следующем году.

Проблема с организацией дорожного движения существует и на единственной дороге из поселка Борисоглебского — каждое утро там образуется километровая пробка. Чтобы вовремя приехать на работу в Казань, а перед этим отвезти детей в школу, жители вынуждены выезжать в 6 утра. Загруженность выездной дороги превышена в два раза. Реорганизация движения на этом участке запланирована на следующий год.

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Маргарита Головатенко