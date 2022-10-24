В Татарстане на 821-м км трассы М-7 ограничат скорость движения до 20 км/ч
С 26 октября в Татарстане по путепроводу, расположенному на 821-м км трассы М-7, ограничат скорость движения до 20 км/ч. Это связано со снижением его несущей способности, объяснили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Также ограничат движение по основному ходу М-7 в направлении Уфы для транспорта более 4 метров.
Напомним, в Казани на улицах Абсалямова, Меридианной и Чистопольской временно ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.
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