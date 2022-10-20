В Казани временно ограничат движение по улицам Абсалямова, Меридианной и Чистопольской
В Казани на улицах Абсалямова, Меридианной и Чистопольской временно ограничат движение автомобильного транспорта. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора, сообщает мэрия города.
- 22 октября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке улиц Меридианной и Чистопольской.
- 1 ноября с 00.00 до 6.00 для движения будет закрыт местный проезд по ул.Чистопольской, вблизи дома №20.
- 2 ноября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольской.
- 4 ноября с 00.00 до 6.00 для движения транспорта будет закрыт местный проезд по ул.Чистопольской, возле дома №14.
Напомним, в столице Татарстана с 21 октября по 10 ноября также ограничат движение по улицам Труда, Большая Крыловка и Малая Крыловка. Это связано со строительством наружных сетей теплоснабжения.
Участки проезжих частей закроют в несколько этапов:
- С 21 по 23 октября полностью закроют проезжую часть на ул.Труда вблизи дома №27 по ул.Малая Крыловка.
- С 24 октября по 6 ноября на ул.Большая Крыловка вдоль дома №27 по ул.Малая Крыловка закроют тротуар и частично перекроют второстепенную часть дороги.
- С 7 по 10 ноября полностью закроют местный проезд возле дома №27 по ул.Малая Крыловка.
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