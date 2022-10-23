Призывная комиссия Татарстана отменила решение о призыве многодетных отцов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отмену призыва оформили на основании заявления этих граждан и предоставлении свидетельства о рождении детей. Решение приняли во время заседания оперативного штаба республики 21 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил военному комиссару совместно с призывными комиссиями муниципалитетов организовать эту работу в кратчайшие сроки.

На прошлой неделе депутат Госдумы от Татарстана сообщил, что в республике двух мужчин с заболеваниями не будут мобилизовывать в рамках частичной мобилизации. Состояние здоровья мужчин определено как категории «Г» и «Д».



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Татьяна Леухина