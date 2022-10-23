«Зенит-Казань» обыграл белорусский ВК «Строитель»
Волейбольный «Зенит-Казань» обыграл белорусский ВК «Строитель». Матч закончился со счетом 3:0 (25:17, 25:19 и 25:13).
Напомним, 15 октября «Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России — 2022. «Динамо» обыграло казанцев со счетом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в Москве.
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Татьяна ДеминаСпортВолейбол Татарстан
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