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«Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России по волейболу, проиграв «Динамо»

19:36, 15.10.2022
«Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России по волейболу, проиграв «Динамо»
Фото: t.me/volleyzenit

«Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России — 2022. «Динамо» обыграло казанцев со счетом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в Москве.

«Динамо» принимало участие в матче как действующий чемпион страны, «Зенит» — как обладатель Кубка России. Таким образом, москвичи второй год подряд выигрывают Суперкубок.

2 октября волейболисты казанского «Зенита» открыли чемпионат России победой над оренбургским «Нефтяником». Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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