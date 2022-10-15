«Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России по волейболу, проиграв «Динамо»
«Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России — 2022. «Динамо» обыграло казанцев со счетом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в Москве.
«Динамо» принимало участие в матче как действующий чемпион страны, «Зенит» — как обладатель Кубка России. Таким образом, москвичи второй год подряд выигрывают Суперкубок.
2 октября волейболисты казанского «Зенита» открыли чемпионат России победой над оренбургским «Нефтяником». Встреча завершилась со счетом 3:0.
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