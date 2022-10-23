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Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции

13:45, 23.10.2022
Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр обороны России Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, сообщили в Минобороны России.

Сергей Шойгу рассказал министру обороны Франции о возможных провокациях со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Также он поделился своими подозрениями о плане Киева устроить «нечто такое на своих территориях и свалить все на Россию».

21 октября глава Минобороны России созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.

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Илина Хакимова
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