Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции
Министр обороны России Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню.
Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, сообщили в Минобороны России.
Сергей Шойгу рассказал министру обороны Франции о возможных провокациях со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Также он поделился своими подозрениями о плане Киева устроить «нечто такое на своих территориях и свалить все на Россию».
21 октября глава Минобороны России созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.
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