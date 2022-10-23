«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура Первой лиги
«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура Первой лиги. Игра проходила в Жигулевске.
В следующем туре казанцы сыграют против калининградской «Балтики». Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» 30 октября.
В минувшее воскресенье «Рубин» обыграл «Краснодар-2» (5:2) в матче четырнадцатого тура Первой лиги. Эта победа стала для казанского клуба второй подряд в чемпионате.
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