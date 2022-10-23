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«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура Первой лиги

16:57, 23.10.2022
«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура Первой лиги
Фото: t.me/fcrk1958

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура Первой лиги. Игра проходила в Жигулевске.

В следующем туре казанцы сыграют против калининградской «Балтики». Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» 30 октября.

В минувшее воскресенье «Рубин» обыграл «Краснодар-2» (5:2) в матче четырнадцатого тура Первой лиги. Эта победа стала для казанского клуба второй подряд в чемпионате.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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