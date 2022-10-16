«Рубин» одержал вторую победу подряд в рамках Первой лиги

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» (5:2) в матче четырнадцатого тура Первой лиги. Эта победа стала для казанского клуба второй подряд в чемпионате.

Первый гол тайма на 28-й минуте забил Руслан Безруков, реализовавший выход один на один. Спустя 7 минут казанцы увеличили свой отрыв в счете.

Во втором тайме «Краснодар-2» забил один мяч, но казанцы отыгрались — с передачи все того же Безрукова забил Джоэль Фамейе. На 56-й минуте 20-летний Владислав Самко сделал счет 3:2, а на 78-й минуте Михаил Костюков сделал счет 4:2. Спустя еще 7 минут Виталий Лисакович завершил игру — 5:2.

Фото: rubin-kazan.ru

9 октября казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:1 обыграл хабаровский СКА и тем самым прервал серию из трех поражений. Вместе с этим и хабаровчане окончили беспроигрышную серию, которая насчитывала девять игр.

Первый гол в ворота СКА забросил капитан казанской команды Олег Иванов еще на 12-й минуте матча после удачного контрнаступления. Это дало команде положительный заряд, а всем болельщикам — надежду на то, что любимый клуб наконец-то сможет выиграть. Правда, весь оставшийся первый тайм прошел в атмосфере нереализованных моментов.

Такая тенденция сохранилась и в начале второго тайма: большое количество голевых моментов «Рубина» заканчивалось в основном ударами мимо ворот. Так, например, еще на 4-й минуте Фамейе пытался открыть счет ударом в ближнюю «девятку, но мяч пролетел выше ворот. На 9-й минуте промахнулся Кабутов.

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Максим Кокунин