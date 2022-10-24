Стоимость баранины в Татарстане за год выросла почти на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за последний год на 18% подорожала баранина, выяснило «Реальное время». Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.



Так, на 18 октября 2021-го средняя цена одного килограмма баранины составляла 486,3 рубля. К 17 октября текущего года она достигла 573,3 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Говядина в Татарстане подорожала за год на четверть. На 17 октября 2022-го средняя цена одного килограмма составила 483,64 рубля.



За последнюю отчетную неделю — с 10 по 17 октября 2022 года, стоимость баранины в республике не изменилась. Вместе с этим снизились цены на яблоки, творог, гречку и некоторые другие продукты питания.

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Татьяна Демина