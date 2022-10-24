Новости экономики

05:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Стоимость баранины в Татарстане за год выросла почти на 20%

05:29, 24.10.2022
Стоимость баранины в Татарстане за год выросла почти на 20%
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за последний год на 18% подорожала баранина, выяснило «Реальное время». Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Так, на 18 октября 2021-го средняя цена одного килограмма баранины составляла 486,3 рубля. К 17 октября текущего года она достигла 573,3 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Говядина в Татарстане подорожала за год на четверть. На 17 октября 2022-го средняя цена одного килограмма составила 483,64 рубля.

За последнюю отчетную неделю — с 10 по 17 октября 2022 года, стоимость баранины в республике не изменилась. Вместе с этим снизились цены на яблоки, творог, гречку и некоторые другие продукты питания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок