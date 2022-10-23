Говядина в Татарстане подорожала за год на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год говядина подорожала на четверть, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. На 17 октября 2022-го средняя цена одного килограмма составила 483,64 рубля.



Для сравнения: год назад — 18 октября 2021-го — говядина в республике стоила 386,6 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата. Таким образом, за 12 месяцев ценник вырос на 25%.

За последнюю отчетную неделю — с 10 по 17 октября — стоимость говядины в республике почти не изменилась. Средняя цена выросла на 0,23%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По подсчетам Татарстанстата, в регионе с 10 по 17 октября выросли цены на сосиски и сардельки, питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, а также вермишель. Подорожали также свежие огурцы и помидоры.

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Татьяна Демина