Официальная статистика: в Татарстане подешевели творог, гречка и яблоки
С 10 по 17 октября в Татарстане снизились цены на яблоки, творог, гречку и некоторые другие продукты питания. Не изменилась за неделю стоимость баранины.
Заметнее всего подешевела гречка — на 3,74%, следует из данных Татарстанстата. На 17 октября средняя цена составляла 85,63 рубля за один килограмм.
На остальные продукты питания цены за неделю снизились в Татарстане следующим образом:
- Творог — на 2,58%, до 347,76 руб./кг.
- Сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,96%, до 643,86 руб./кг.
- Полукопченая колбаса — на 1,85%, до 490,6 руб./кг.
- Соль — на 1,75%, до 14,67 руб./кг.
- Сметана — на 1,57%, до 209,8 руб./кг.
- Яблоки — на 1,55%, до 85 руб./кг.
- Черный байховый чай — на 1,53%, до 1021,12 руб./кг.
- Фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,31% до 486,36 руб./кг.
- Мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 1,3%, до 407,22 руб./кг.
- Шлифованный рис — на 1,17%, до 89,97 руб./кг.
- Вареная колбаса — на 1,03%, до 407,94 руб./кг.
Незаметно за неделю в Татарстане подешевели свинина, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, сахар-песок, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и хлебобулочные и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено и бананы. Также снизились цены на мясные и овощные и сухие молочные смеси для детского питания.
Напомним, за предыдущую неделю в Татарстане также зафиксировали снижение цен на гречку и яблоки. Кроме них, с 3 по 10 октября подешевели сахар, подсолнечное масло, свежие огурцы и печенье.
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