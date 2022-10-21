Официальная статистика: в Татарстане подешевели творог, гречка и яблоки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 10 по 17 октября в Татарстане снизились цены на яблоки, творог, гречку и некоторые другие продукты питания. Не изменилась за неделю стоимость баранины.

Заметнее всего подешевела гречка — на 3,74%, следует из данных Татарстанстата. На 17 октября средняя цена составляла 85,63 рубля за один килограмм.

На остальные продукты питания цены за неделю снизились в Татарстане следующим образом:

Творог — на 2,58%, до 347,76 руб./кг.

Сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,96%, до 643,86 руб./кг.

Полукопченая колбаса — на 1,85%, до 490,6 руб./кг.

Соль — на 1,75%, до 14,67 руб./кг.

Сметана — на 1,57%, до 209,8 руб./кг.

Яблоки — на 1,55%, до 85 руб./кг.

Черный байховый чай — на 1,53%, до 1021,12 руб./кг.

Фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,31% до 486,36 руб./кг.

Мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 1,3%, до 407,22 руб./кг.

Шлифованный рис — на 1,17%, до 89,97 руб./кг.

Вареная колбаса — на 1,03%, до 407,94 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Незаметно за неделю в Татарстане подешевели свинина, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, сахар-песок, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и хлебобулочные и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено и бананы. Также снизились цены на мясные и овощные и сухие молочные смеси для детского питания.

Напомним, за предыдущую неделю в Татарстане также зафиксировали снижение цен на гречку и яблоки. Кроме них, с 3 по 10 октября подешевели сахар, подсолнечное масло, свежие огурцы и печенье.

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Татьяна Демина