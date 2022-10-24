С октября 2021 года в Татарстане почти на треть подорожали макароны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 17 октября 2022 года средняя цена макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта в Татарстане составила 74,27 рубля за килограмм. Это на 29% больше, чем год назад, подсчитало «Реальное время», изучив официальную статистику.



По данным Татарстанстата, на 18 октября 2021-го макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта стоили в республике в среднем 57,5 рубля за килограмм. Таким образом, за год они подорожали почти на треть.

За последнюю отчетную неделю — с 10 по 17 октября 2022 года — стоимость макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта в Татарстане уменьшилась. Средний ценник снизился на 0,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике зафиксировано недельное снижение цен на яблоки, творог, гречку и некоторые другие продукты питания. Не изменилась за неделю стоимость баранины.

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Татьяна Демина