Сегодня в Татарстане сильный ветер, мокрый снег и до +7 градусов

В понедельник, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем пройдет дождь и мокрый снег, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, дневные температуры в Татарстане составят +2—7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6°С, в Набережных Челнах — от +3 до 5°С.

Синоптики также предупреждают об умеренном юго-западном ветре. Местами его порывы могут усиливаться до 15—18 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мокрый снег в Татарстане ожидается и завтра. Ночью во вторник температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем она не превысит +6 градусов.



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Татьяна Демина