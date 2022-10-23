Синоптики прогнозируют в Татарстане снег в начале следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале следующей недели может выпасть мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 25 октября, в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие. Ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица.

В понедельник ночью в республике прогнозируется от -1 до +4 градусов. Днем потеплеет до +7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью во вторник в Татарстане температуры опустятся до -3 градусов. Днем они не превысят +6 градусов.

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — +2... +7 градусов.



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Татьяна Демина